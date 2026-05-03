Враг ударил баллистикой по Николаеву: есть пострадавшие

В Николаеве в результате баллистического удара пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь. После атаки в городе работают экстренные службы.

Сейчас происходит оценка масштабов разрушений и проверка безопасности в пострадавших районах. Об этом сообщает начальник ОВА Николаевской областной Виталий Ким.

Удар баллистической ракетой вызвал повреждения гражданской инфраструктуры. В жилом секторе зафиксированы выбитые окна и поврежденные крыши домов.

Сейчас коммунальные службы вместе с представителями районной администрации проводят обследование территории, чтобы установить объем разрушений и определить дальнейшие шаги по ликвидации последствий атаки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что вечером 30 апреля россияне атаковали Николаев "Шахедами". Одна из жительниц города собственными глазами увидела, как вражеский дрон упал на жилье соседей.

