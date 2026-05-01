'Пережили ужас': жительница Николаева рассказала об ударе 'Шахеда'. Видео

Вечером 30 апреля россияне атаковали Николаев "Шахедами". Одна из жительниц города собственными глазами увидела, как вражеский дрон упал на жилье соседей.

Елена, которая живет напротив атакованного дома, рассказала журналистам, что сразу после удара на месте вспыхнул пожар. По словам женщины, прозвучало несколько взрывов.

"Мы вчера пережили ужас. Мы думали, что никогда с нами такое не случится, нас обойдет стороной. На наших глазах упал этот "шахед", разрушил жилье наших соседей", – поделилась женщина.

Жители взялись собственноручно преодолевать огонь. Впоследствии на место прибыли спасатели.

"У нас паника, мы начали кричать, бегом ложимся, падаем, все прячемся. Один взрыв, потом другой взрыв, и видим через ворота — огонь. Кричим: "Давайте бегом выскакивать на улицу, потому что горит что-то." А не можем открыть ворота, потому что оно заклинило ударной волной. На силу мы их открыли – оно начало пылать. Взяли шланг, пытались тушить", – добавила Елена.

Другая жительница Николаева Татьяна тоже была дома в момент атаки. Машина женщины вспыхнула, несмотря на попытки потушить огонь, транспорт сгорел.

"И только успели сесть — меня и мою подружку спасли мои ворота. Потому что он там, посмотрите, удар прямо. Сразу начали тушить, но моя машина сгорела полностью. Муж ее вчера тушил. Так и не смог потушить. Там внутри, конечно, очень страшно все", – рассказала Татьяна.

Российский удар по Николаеву

Обстрел Николаева повредил пять многоэтажек, два частных дома и шесть автомобилей.

Из-за вражеской атаки на Николаев травмы получили три человека. 35-летнего горожанина госпитализировали с осколочными ранениями. По данным Николаевской ОГА, его состояние стабильное. Еще две женщины получили острую реакцию на стресс.

Напомним, утром 1 мая россияне массированно атаковали ударными дронами Харьков: последствия фиксируются по меньшей мере в пяти районах города. Под ударом оказались три автозаправочные станции, повреждены автомобили.

Также OBOZ.UA сообщал, Россия атаковала Одессу и область. На местах попаданий произошли пожары: под ударом были дома в облцентре и портовая инфраструктура Измаильского района. Пострадали по меньшей мере двое одесситов.

