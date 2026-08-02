В РФ собирают и ремонтируют уцелевшие украинские дроны: "Флэш" объяснил, зачем

Российские оккупанты охотятся за уцелевшими украинскими беспилотниками на фронте, восстанавливают их и готовят к использованию. Противник может применять перехваченные украинские БПЛА для собственных военных задач.

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Украниские беспилотники могут быть использованы, в том числе, для провокаций. Об этом в Facebook заявил военный эксперт в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов.

Зачем оккупантам украинские БПЛА

Эксперт уточнил, что такой процесс поставлен врагом на поток. По его словам, противник целенаправленно собирает поврежденные или упавшие украинские дроны, проводит их ремонт и держит в готовности.

Главная цель использования трофейных украинских БПЛА – это масштабные гибридные операции за пределами Украины. Эксперт призвал не питать иллюзий относительно того, как именно смотрятся провокации в европейском небе. Бескрестнов заявил, что враг не станет использовать технику со своей прямой символикой там, где важно запутать следствие и переложить ответственность на ВСУ.

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"Я могу вам точно сказать, что противник собирает наши уцелевшие беспилотники, ремонтирует их и готовит для будущих провокаций. Неужели кто-то считает, что загадочные БПЛА над Европой это были (и будут) "Суперками" и "Орланы" со звездами на крыльях", – заявил эксперт.

Вызов для международного сообщества

Бескрестнов акцентировал внимание на том, что западные партнеры должны быть готовы к подобным сценариям. Сокрытие принадлежности дронов – это классический элемент современной гибридной войны, в которой границы между очевидным и сфабрикованным намеренно размываются.

По его словам, очень важно, чтобы мировое сообщество осознавало эти риски и умело правильно верифицировать подобные инциденты, не поддаваясь на манипуляции страны-агрессора.

Напомним, оккупанты усилили атаки на Украину с применением крылатых ракет S8000 "Бандероль". Для нанесения массированных ударов россияне, вероятно, начали использовать наземные пусковые установки, размещенные во временно оккупированном Крыму.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 1 августа военные российской оккупационной армии атаковали Одессу. В результате атаки с использованием дронов зафиксировано попадание в жилой многоэтажный дом.

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