Реактивные дроны РФ стали более опасными: какие изменения заметили

Российские оккупационные войска модернизировали реактивный ударный беспилотник "Герань-4 Сикер". Главным нововведением стала переработанная носовая часть фюзеляжа, переоборудованная под установку оптико-электронной системы наведения.

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Такая модернизация позволяет дрону атаковать цели с высокой точностью даже в условиях потери связи или активного воздействия средств РЭБ. Об этом сообщает издание "Милитарный".

Оптическое наведение и панорамный обзор

Ключевым отличием обновленной модификации стал носовой отсек с компактным оптическим модулем и системой донаведения. Это позволяет беспилотнику поражать цели с высокой точностью в условиях потери связи или активного воздействия средств РЭБ на финальном этапе атаки при снижении.

Кроме основной системы, на борту БПЛА обнаружена дополнительная фиксированная камера китайского производства Dahua TiOC Dual-Lens Panoramic с углом обзора 180 градусов.

Предполагается, что она обеспечивает широкую ситуационную осведомленность и первичный обзор местности, помогает своевременно обнаруживать украинские дроны-перехватчики.

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Обновленная версия "Герань-4 Сикер" имеет дальность полета до 550 км, крейсерскую скорость около 300 км/ч и боевую часть массой 50 кг. Враг уже применяет эти аппараты для ударов по судам и портовой инфраструктуре в акватории Черного моря.

Что известно о базовой платформе "Герань-4"

Впервые применение базовой версии реактивного беспилотника "Герань-4" было зафиксировано в начале мая 2026 года. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, аппарат, общим весом 450 кг несет боевую часть весом около 50 кг.

Крейсерская скорость дрона достигает 400 км/ч, максимальная – до 500 км/ч, максимальная высота полета – 5000 метров.

Беспилотник приводят в движение китайские турбореактивные двигатели Telefly LX-WP-160 или более мощные Telefly TF-TJ2000A. Новый прочный планер позволяет аппарату активно маневрировать на высоких скоростях и выдерживать существенные перегрузки.

Новые вызовы для украинской ПВО

Высокая скорость реактивных "Гераней" значительно усложняет их уничтожение традиционными силами мобильных огневых групп. Кроме того, динамика полета этих БПЛА пока превосходит возможности большинства украинских дронов-перехватчиков, что снижает системную эффективность их перехвата.

По данным военного руководства, россияне стремительно наращивают применение реактивных беспилотников. Если за весь прошлый год было зафиксировано всего 180 пусков реактивных дронов семейств "Герань-3", "Герань-4" и "Герань-5", то только с начала 2026 года до середины июня враг выпустил уже свыше 1400 единиц.

Напомним, практически всю ночь 2 августа россияне наносили удары с помощью дронов по Харькову и по селу Логачевка Харьковского района. Пострадали пять человек, в том числе двое детей – 8 и 13 лет, а также спасатель.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях российская "Бандероль" попала в жилой дом в Харькове. Еще около 10 домов были повреждены. В результате атаки один человек погиб, по меньшей мере девять человек пострадали. Среди пострадавших были и дети.

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