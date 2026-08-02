Враг всю ночь атаковал Харьков БпЛА: пострадали дети
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Практически всю ночь россияне наносили удары с помощью дронов по Харькову. Зафиксированы прилеты в нескольких районах города.
Пострадали три человека, в частности двое детей – 8 и 13 лет. О вражеских атаках и их последствиях рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.
Враг терроризирует Харьков
О первом ударе с использованием дронов по Харькову 2 августа Терехов сообщил еще в начале суток.
"Имеем информацию о попадании вражеского ударного БПЛА в Салтовском районе Харькова", – писал он в 00:54, на тот момент не уточнив последствия удара.
Вскоре стало известно: враг ударил по автомобилю – и не в Салтовском, а в Киевском районе города. Тогда обошлось без пожара и пострадавших.
Ближе к утру было еще несколько ударов в другой части Харькова.
"Предварительно у нас есть информация о нескольких попаданиях вражеских ударных БПЛА в Индустриальном районе города. Последствия уточняются", – говорится в сообщении мэра, опубликованном в 03:41.
В результате этих атак пострадали дети.
"На данный момент известно о двух пострадавших детях – 8 и 13 лет. У них диагностирована острая реакция на стресс", – сообщил Терехов в 04:29.
В помощи нуждались 8-летняя девочка и 13-летний мальчик.
По словам главы Харьковской ОВА Олега Синенубова, в Индустриальном районе помощь врачей также потребовалась 74-летнему мужчине.
"Пострадавший перенёс острую реакцию на стресс. Медики оказали всю необходимую помощь", – добавил чиновник.
Вскоре еще как минимум один дрон типа "Молния" атаковал Киевский район.
Как сообщал OBOZ.UA, на днях российская "Бандероль" попала в жилой дом в Харькове. Еще около 10 домов были повреждены.
Сообщалось, что в результате атаки один человек погиб, по меньшей мере девять человек пострадали. Среди пострадавших были и дети.
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