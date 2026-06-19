Россия ударила КАБами по Харькову: повреждены десятки домов, есть пострадавшие
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Ранним утром 19 июня российские войска нанесли удары с помощью КАБ по Харькову. Под вражеским огнем оказался Холодногорский район областного центра: повреждены десятки жилых домов.
Пострадали как минимум шесть человек. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Что известно
О том, что враг наносит удары по Харькову, мэр написал в 03:43.
"Враг нанёс удар КАБами по Холодногорскому району. Последствия уточняются", — – говорилось в сообщении.
Вскоре стало известно, что обошлось не без пострадавших.
Терехов также сначала сообщил о повреждениях в результате попадания кассетных бомб в складское помещение и как минимум 15 частных домов. Впоследствии количество пострадавших домов увеличилось, также стали известны первые подробности о пострадавших.
"На данный момент в Холодногорском районе шесть пострадавших и более сорока частных домов, поврежденных в результате вражеского удара", — – написал мэр Харькова в 05:26 утра.
Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 18 июня, Россия нанесла удары по Днепру. Россияне убили одного человека, еще 11 горожан получили ранения.
Также фиксировались последствия вражеской атаки в Киевской области: известно, что повреждены предприятие и учебное заведение.
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