Россия нанесла удары по Днепру: ранены четыре человека

Днем 18 июня российская террористическая армия нанесла серию ракетных ударов по Днепру. Целью захватчиков стало частное предприятие.

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Вследствие обстрела пострадали как минимум четверо человек. Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.

Подробности обстрела

Об угрозе применения баллистического вооружения врагом Воздушные силы ВСУ предупредили в 11:10. Тревога была объявлена в юго-восточной части Украины.

Вскоре после тревоги украинские военные предупредили о приближении ракеты к Днепру. Местные жители сообщили в соцсетях, что в областном центре прогремели мощные взрывы.

Мониторинговые каналы писали, что российские террористы применили две баллистические ракеты.

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В областной администрации проинформировали, что вследствие ракетного удара пострадало одно из частных предприятий на территории Днепра. Также известно, что как минимум четверо людей получили ранения.

Местные жители заявили, что после взрывов в одном из районов Днепра поднимается столб дыма.

Напомним, в Сумах российский удар с помощью дронов повредил сортировочный терминал "Новой почты". Пострадали крыша, часть оборудования и сетчатые контейнеры с посылками, однако сотрудники не получили травм. На момент атаки в хабе находилось более 13 тысяч отправлений с общей заявленной стоимостью свыше 42 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг, 18 июня, страна-агрессор Россия совершила ракетную атаку на Украину. Враг нанес удары баллистическими ракетами, серия взрывов прогремела в Киеве и Полтаве. В Полтавской области один человек получил травмы, кроме того, российские БПЛА попали в частный дом и объект инфраструктуры.

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