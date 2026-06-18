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Россия атакует Украину баллистическими ракетами: под ударом Киев и Полтава

София Закревская
War
1 минута
3,0 т.
ракета
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В ночь на четверг, 18 июня, страна-агрессор Россия совершила ракетную атаку на Украину. Враг нанес удары баллистическими ракетами, серия взрывов прогремела в Киеве и Полтаве.

В Воздушных силах ВСУ объявили об угрозе баллистических ракет с севера в 01:22. Было зафиксировано по несколько целей в каждом из городов.

Мониторинговые каналы отмечали, что враг применил по Киеву и Полтаве баллистические ракеты "Искандер-М".

Тревогу объявили в большинстве областей.

Дополняется...

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 17 июня Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: противник задействовал 119 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили 97 целей. Зафиксированы попадания в ряде локаций.

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