Россия нанесла по Украине удар 119 БПЛА, силы ПВО сбили 97 из них: последствия в областях. Фото и все подробности

В ночь на 17 июня Россия совершила новую воздушную атаку на Украину: противник задействовал 119 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили 97 целей.

Видео дня

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В ночь на 17 июня (с 18:00 16 июня) противник атаковал 119 ударными БПЛА типа "Шахед" (в том числе, реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Брянск, Курск, Миллерово, Орел (РФ), Чауда (ВОТ АР Крым!).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 97 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксированы попадания 20 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

Главные истории дня

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находится несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – добавили в Воздушных силах.

Что известно о последствиях

В частности, в Днепропетровской области враг атаковал дронами Никопольский район.

Под ударом оказались райцентр, Мировская и Покровская громады. Повреждена инфраструктура.

Обошлось без пострадавших.

В различных районах области силы ПВО за ночь сбили 22 БПЛА войск РФ.

А в Сумской области ночью оккупационные войска атаковали территорию конно-спортивной школы.

"Россияне сознательно нанесли удар по гражданскому объекту, где ежедневно занимались дети – воспитанники школы. По предварительной информации, сотрудники учреждения не пострадали. Удар пришелся по конюшне. К большому сожалению, есть погибшие лошади. Искренние соболезнования всем, кто переживает эту утрату", – написал утром начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

По данным начальника Сумской ГВА Сергея Кривошеенко, погибли три животных.

Также в областном центре враг нанес удар по отделению доставки.

"Пожары в обоих местах попаданий локализованы. Повреждены крыша и стены зданий", — написал чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, в Никополе российский дрон убил мужчину и его мать в инвалидном кресле.

Также накануне Россия нанесла пять ударов по Запорожью. В результате попаданий загорелись жилой дом и торговый центр, погиб человек.

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