В Никополе российский дрон убил мужчину и сидевшую в инвалидном кресле его мать: подробности трагедии, фото

В Никополе во вторник, 16 июня, в результате очередного российского обстрела погибли три человека. Среди них – мужчина и его мать, передвигавшаяся в инвалидной коляске, 51-летний Олег Кислый и его 87-летняя мама Александра Кислая. Личность третьего погибшего в настоящее время устанавливается.

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Печальную новость сообщил мэр Никополя Александр Саюк. В свою очередь глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа уточнил, что враг обстрелял людей, которые передвигались по дороге, с помощью FPV-дрона.

Глава Днепропетровской военной администрации также обнародовал ужасающее фото с места очередного российского военного преступления.

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Что известно о погибших

Олег Кислый работал дворником в одном из дошкольных учебных заведений города. У него остались две дочери.

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"Коллеги вспоминают его как чрезвычайно доброго, искреннего и трудолюбивого человека, который добросовестно относился к своему делу и оставил после себя светлую память. Это невосполнимая утрата для его семьи, друзей, коллег и всех, кто его знал", – отметил городской голова.

Александра Александровна Кислая прожила долгую и непростую жизнь. Женщине было 87 лет. Её детство пришлось на годы Второй мировой войны, и всю последующую жизнь она посвятила труду и семье.

"Большую часть своей трудовой жизни она проработала в порту, была уважаемой и ответственной работницей. После выхода на пенсию оставалась рядом с семьёй, особенно близка была со своим сыном. Из-за состояния здоровья она передвигалась в инвалидной коляске – именно в этот момент её и застала трагедия", – рассказал Александр Саюк.

Жертвы российских обстрелов

Как сообщал OBOZ.UA, в результате российского обстрела Никополя 9 июня погибла местная жительница Виктория Багаева. Женщине на момент гибели было 49 лет. Что о ней известно, смотрите и читайте здесь.

Недавно в сети появились фотографии молодой девушки, которую страна-агрессор убила ракетным ударом по Чугуеву (Харьковская область) 9 июня. 22-летняя Ольга Теряник находилась на 7-м месяце беременности, а её муж сейчас защищает нашу страну.

Начиная с февраля 2022 года, в ООН уже подтвердили гибель 15 850 мирных жителей Украины, в том числе 791 ребенка. Кроме того, ещё 44 809 человек, включая 2752 ребёнка, получили ранения. И это – так называемые "подтверждённые данные", которые ООН собирает исключительно из официальных сообщений, а реальные числа на порядок выше.

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