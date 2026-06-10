Была на седьмом месяце беременности: появились фото женщины, которую Россия убила ударом по Чугуеву

В сети появились фотографии молодой девушки, которую страна-агрессор убила ракетным ударом по Чугуеву (Харьковская область) 9 июня. 22-летняя Ольга Теряник находилась на 7 месяце беременности, а ее муж сейчас стоит на защите нашего государства.

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Фото обнародовали на Facebook-странице "Их убила Россия". Кроме Ольги, вражеская ракета унесла жизни еще двух невинных людей.

"Чугуев... российские террористы убили 22-летнюю Ольгу Теряник. Она была на седьмом месяце беременности... Муж Ольги сейчас защищает Украину в рядах Вооруженных сил", – говорится в сообщении.

Как известно, девушка работала психологом в местном Центре комплексной реабилитации лиц с инвалидностью "Шанс", там она помогала детям.

"Россия убивает нерожденных ... Убивает молодых девушек ... Убивает беременных ... Наши соболезнования родным и близким", – отмечается в сообщении.

Что предшествовало

В ночь на 9 июня российские войска совершили комбинированную атаку на Чугуев в Харьковской области, враг применил ракеты и ударные беспилотники типа "Шахед". Под огнем оказалась, в частности, центральная часть города, где враг нанес серии ракетных ударов.

В результате обстрела погибли по меньшей мере три человека, еще шестеро получили ранения. Значительные повреждения получили около восьми многоквартирных домов и более десяти частных домов, также повреждены гражданские автомобили.

Напомним, среди жертв удара по Чугуеву – 59-летний мужчина, который во время атаки вышел во двор, чтобы выяснить, что происходит. Его жена рассказала о трагических минутах, которые навсегда изменили ее жизнь.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кушугумской громаде Запорожской области оккупанты убили водителя маршрутного такси. Сергей Годованец погиб из-за атаки FPV-дрона. Мужчина много лет работал на маршрутном такси №384 и ежедневно перевозил жителей громады на работу, в больницы, магазины и по другим делам.

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