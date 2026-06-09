РФ ударила ракетами по Чугуеву: три человека погибли, вспыхнули пожары. Фото

В ночь на вторник, 9 июня, российские оккупационные войска нанесли удары ракетами по Чугуеву Харьковской области. Из-за обстрела по меньшей мере три человека погибли, также есть трое пострадавших.

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В городе вспыхнули пожары. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он отметил, что острую реакцию на стресс получил 34-летний мужчина.

Городской голова Чугуева Галина Минаева сообщила, что враг нанес серию ракетных ударов, в том числе по центральной части города. По состоянию на 02:07 есть трое погибших и трое раненых в результате атаки РФ.

Повреждения получили около восьми многоквартирных домов и более десяти частных. Также повреждены гражданские автомобили, добавили в ОВА.

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В Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракете в направлении Чугуева в 01:05. Мониторинговые каналы уточнили, что враг запустил по городу баллистику.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 июня армия России ударила дронами-камикадзе по Запорожью. Вследствие атаки погибли две женщины, еще 24 человека получили ранения, среди них пятеро детей.

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