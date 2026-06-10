'Вышел на улицу посмотреть, что делается': жена погибшего в результате ракетного удара РФ по Чугуеву рассказала об атаке

В результате российского ракетного удара по Чугуеву в ночь на 9 июня погибли мирные жители. Среди жертв – 59-летний мужчина, который во время атаки вышел во двор, чтобы выяснить, что происходит.

Видео дня

Его жена рассказала о трагических минутах, которые навсегда изменили ее жизнь. Об этом сообщает "Суспільне".

59-летний Игорь Заховаев погиб в результате ракетной атаки РФ по Чугуеву. Кроме него, жертвами обстрела стали 22-летняя беременная девушка и пожилой мужчина.

Жена погибшего Елена Заховаева рассказала, что во время удара ее муж находился на улице. По ее словам, он вышел посмотреть, что происходит после первых взрывов.

"Муж мой вышел на улицу посмотреть, что же оно такое делается. Я за ним побежала за ним. Но потом вернулась попить воды, и сразу упала – был "прилет". Я же пока встала, пока отряхнулась. Пошла к выходу, а он завален. Пока я разгребла эту дверь, что-то там. Вышла, думаю, где же он есть? А он прямо здесь вот и лежал", – вспоминает женщина.

Сама Елена получила ранения осколками стекла. Она отметила, что недавно вместе с мужем уже восстанавливали дом после предыдущего обстрела, однако после нового удара не знает, осталось ли что-то, что можно спасти.

По словам женщины, ее муж не работал по состоянию здоровья, но занимался хозяйством. Теперь она не представляет, как жить дальше.

"Я не знаю, что буду делать. Все настолько неожиданно. У меня мама больная, старенькая. Но мы ее вывезли, она как будто не повреждена. Дети приехали, но я даже, если честно, с ними еще и не разговаривала", – рассказала Елена.

Игоря Заховаева похоронят в Чугуеве.

В ночь на вторник, 9 июня, армия России нанесла ракетные удары по Чугуеву Харьковской области. Также на город направили дроны-камикадзе Shahed-136. Из-за обстрела по меньшей мере три человека погибли, также есть шесть пострадавших, в городе вспыхнули пожары. По данным Харьковской облпрокуратуры, тип ракет устанавливается.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на вторник, 9 июня, кроме Чугуева Россия устроила массированную дроновую атаку на Харьков. В городе подтверждено 11 попаданий БпЛА, два дрона не взорвались. Также возникли пожары в Шевченковском и Холодногорском районах. Повреждено здание одного из коммунальных предприятий города, ранен его работник.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!