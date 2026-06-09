Харьков был под массированной атакой российских дронов: есть попадание в многоэтажку, 15 человек пострадали. Фото

В ночь на вторник, 9 июня, страна-агрессор РФ устроила массированную дроновую атаку на Харьков. В городе прогремела серия взрывов, вследствие обстрела есть 15 пострадавших.

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Об этом сообщили начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и городской голова Харькова Игорь Терехов. Последний отметил, что в городе подтверждено 11 попаданий БпЛА, два дрона упали без детонации.

Вследствие обстрела Харькова возникли пожары в Шевченковском и Холодногорском районах. Среди повреждений – здание одного из коммунальных предприятий города, ранен его работник.

Еще одно из попаданий произошло в многоэтажку в Шевченковском районе.

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По состоянию на 03:23 количество пострадавших в Харькове достигло 15 человек. Среди тех, кому понадобилась помощь медиков – трое детей, в частности годовалый мальчик. Трех женщин госпитализировали, сообщили в ОВА.

Терехов сообщил, что враг бил по жилым домам, гражданским предприятиям, магазинам, автомобилям и городской инфраструктуре. Один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом, там лишь чудом обошлось без погибших. Возле дома сгорели автомобили, десятки машин повреждены, выбиты окна в окружающих домах.

Еще один беспилотник попал в многоквартирный дом между 8 и 9 этажами. Он не сдетонировал, жители были эвакуированы.

Повреждены жилые дома, административные и производственные помещения, бизнес-центр, кафе, церковь, десятки автомобилей. Во многих домах выбиты окна.

По данным ОВА, вследствие прилетов повреждены по меньшей мере 18 автомобилей, в жилых многоэтажных домах выбиты окна и повреждены фасады зданий.

Как сообщал OBOZ.UA, рано утром 8 июня военные российской оккупационной армии нанесли удары по Харькову: под атакой оказался хаб "Укрпочты". Вследствие попадания беспилотника часть посылок уничтожена.

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