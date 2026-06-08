В Харькове российский дрон попал в хаб Укрпочты, часть посылок уничтожена: будет ли компенсация клиентам. Видео

Рано утром 8 июня военные российской оккупационной армии нанесли удары по Харькову: под атакой оказался хаб "Укрпочты". В результате попадания беспилотника часть посылок уничтожена.

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Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский. Он подчеркнул, что клиенты получат компенсацию за потерянные посылки.

Утренний удар врага

"Сегодня у нас была тяжелая ночь. В 04:00 "Шахед" попал в наш большой хаб в Харькове. Он частично уничтожен, но главное все живы", – отметил глава "Укрпочты".

Смелянский сообщил, что команда компании работает с ночи, чтобы обеспечить максимально оперативную доставку отправлений.

По его словам, доставка посылок в Харькове будет осуществляться уже сегодня, а более подробную информацию о ситуации обещают предоставить в течение дня.

"Тем клиентам, чьи посылки были уничтожены мы обязательно все компенсируем. В течение дня я дам более подробную информацию", – говорится в сообщении.

Напомним, утром 8 июня российские войска атаковали Конотоп в Сумской области. В результате вражеских ударов разрушениям подверглись частный дом и многоэтажка, город частично обесточен. Известно по меньшей мере о трех пострадавших, под завалами многоквартирного дома может оставаться человек.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне дрон оккупантов повредил здание хранилища отработанного ядерного топлива в Киевской области. После удара возник пожар площадью 40 квадратных метров.

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