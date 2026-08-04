Вчера россия уничтожила не просто храм. Она сожгла почти 300 лет украинской истории.

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Свято-Введенская церковь в Бериславе, построенная в 1725 году, больше не увидит рассвета. От одного из самых ценных памятников украинского казацкого деревянного зодчества остались лишь руины.

Этот храм пережил войны с Османской империей и Крымским ханством, царскую Россию, Первую мировую войну, Вторую мировую войну, немецкую оккупацию, революции и советскую эпоху. Он выстоял тогда, когда сменялись империи, рушились государства и перекраивались границы.

Но не выстоял перед теми, кто десятилетиями называл себя "братским народом".

В 1782 году запорожские казаки переправили этот храм через Днепр из Переволочанской крепости в Берислав, сохранив его для будущих поколений украинцев. Российские оккупанты за несколько минут уничтожили то, что наш народ хранил почти три столетия.

Это не случайное разрушение. Это сознательное уничтожение украинской истории, культуры, веры и национальной памяти.

Такие преступления не имеют срока давности. И такие потери невозможно измерить никакими цифрами.