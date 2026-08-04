Россия в результате удара по АЗС под Кривым Рогом убила 8-летнего воспитанника Академии "Кривбасс" и его отца. Фото

Страна-агрессор Россия целенаправленным ударом по одной из автозаправочных станций вблизи Кривого Рога унесла жизни 8-летнего Максима и его отца – 42-летнего Эдуарда Разлога. Трагедия произошла в понедельник, 3 августа, в населенном пункте Широкое.

Видео дня

Подробности сообщили в Telegram-канале футбольного клуба "Кривбасс". Именно эту академию мальчик посещал для занятий и тренировок.

Российские захватчики направили реактивный "Шахед" на АЗС в Широковской общине днем.

Во время атаки на автозаправке находились спасатель Эдуард Разлог и его сын Максим. Отец как раз возвращался домой после того, как забрал мальчика с тренировки в академии футбольного клуба.

Тренер Максима рассказал, что в воскресенье юный футболист выходил на поле в составе своей команды и отличился двумя забитыми голами.

"Весь мир должен знать, что Россия – страна террористов, убийц и нелюдей. Это зло, которое нужно остановить любым способом. Мы разделяем боль от этой страшной трагедии. Никогда не забудем", – говорится в сообщении.

Главные истории дня

Что предшествовало

Днем 3 августа российские войска атаковали Днепропетровскую область. Под вражеским ударом оказался поселок Широкое, где погибли три человека, еще пятеро получили ранения.

После попадания вспыхнул пожар, значительные повреждения получили автозаправочная станция и находившиеся рядом автомобили.

Как писал OBOZ.UA, ранее российские войска нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по Баштанскому району Николаевской области. В результате атаки в Гороховской общине погибли 38-летняя женщина и ее 15-летняя дочь, еще трое человек получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!