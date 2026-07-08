Нанесли удары КАБами: в Николаевской области оккупанты убили мать и её 15-летнюю дочь

В ночь на 8 июля российские войска, по предварительным данным, нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по Баштанскому району Николаевской области . В результате атаки в Гороховской общине погибли 38-летняя женщина и ее 15-летняя дочь, еще трое человек получили ранения.

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Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким. По его информации, ранения получила 13-летняя девочка, которую госпитализировали.

В другом населенном пункте общины также пострадала 39-летняя женщина, ее доставили в больницу. По состоянию на утро обе пострадавшие находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.

В результате атаки повреждены 20 частных домов, здание учебного заведения и линия электропередач. Из-за повреждения ЛЭП часть потребителей осталась без электроснабжения.

В Николаевском районе за прошедшие сутки российские войска атаковали город Очаков беспилотниками типа "Shahed/Гербера". В результате удара были повреждены окна многоквартирного дома и автомобиль, пострадавших нет.

Кроме того, беспилотником типа "Молния" была атакована Куцурубская община. В результате этого удара пострадавших также не зафиксировано.

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Напомним, утром 8 июля российские войска вновь нанесли удар по Харькову. На областной центр захватчики направили ракеты: попали в жилой дом. Известно о погибших и пострадавших в результате атаки

Также OBOZ.UA сообщал, что в ночь на среду, 8 июля, российские войска устроили очередную ракетную атаку на Киевскую область. Серия взрывов в Киеве и области прогремела еще до объявления тревоги. Один человек погиб, по меньшей мере двое пострадали.

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