Россия нанесла удар по АЗС под Кривым Рогом: трое человек погибли, пятеро ранены. Фото и видео

Днем 3 августа российские оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области. Под обстрелом оказался населённый пункт Широкое.

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В результате вражеского обстрела погибли три человека, ещё пятеро получили ранения. Об этом сообщили начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа и председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

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Военные оккупационной армии нанесли удар средь бела дня по селу Широкое Криворожского района. Информацию об атаке чиновник опубликовал около 14:00.

"Три человека погибли в результате вражеской атаки на Широковскую общину Криворожского района", – говорится в сообщении.

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После попадания на месте возник пожар. Существенные повреждения получили автозаправочная станция и находившиеся рядом автомобили.

Позже Вилкул уточнил, что враг совершил атаку с помощью реактивного "Шахеда".

"К сожалению, на данный момент трое погибших. Также пятеро раненых – они уже доставлены в больницы, им оказывается вся необходимая помощь", – написал он.

По состоянию на 14:44 аварийно-спасательная операция продолжается.

Напомним, 3 августа оккупанты также нанесли удары по Чернигову и Запорожью. В результате обстрелов в обоих областных центрах пострадали люди. Часть из них госпитализировали, остальным оказали медицинскую помощь.

Как писал OBOZ.UA, 3 августа российские войска нанесли удар по Одесской области. Под атакой оказалась транспортная инфраструктура. Известно как минимум о шести пострадавших.

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