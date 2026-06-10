'Любила жизнь': в сети рассказали о женщине, которую Россия убила ударом по Никополю. Фото

В результате российского обстрела Никополя 9 июня погибла местная жительница Виктория Багаева. Местные жители выразили соболезнования родным и близким погибшей.

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Женщине на момент гибели было 49 лет. О трагедии сообщил городской голова Никополя Александр Саюк.

Жизнь женщины трагически оборвалась во время вражеского обстрела города. Много лет Виктория работала в банковской сфере и была хорошо известной среди коллег и знакомых.

Родные, друзья и коллеги вспоминают ее как доброго, искреннего и жизнерадостного человека, который любил жизнь, умел поддержать добрым словом и легко находил общий язык с людьми.

У Виктории Багаевой остались муж, сын, дочь и отец. Александр Саюк отметил, что каждая потеря, которую переживает общество из-за российской агрессии, оставляет глубокую боль в сердцах людей, и выразил соболезнования семье погибшей.

Напоминаем, Россия убила еще одну жительницу Никополя, что на Днепропетровщине. В больнице умерла 54-летняя Наталья Руденко, которая получила ранения во время российского обстрела 31 мая.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в сети появились фотографии молодой девушки, которую страна-агрессор убила ракетным ударом по Чугуеву (Харьковская область) 9 июня. 22-летняя Ольга Теряник находилась на 7 месяце беременности, а ее муж сейчас стоит на защите нашего государства.

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