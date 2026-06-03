Бабушку потеряли шестеро внуков: появились подробности о женщине, которую убила Россия в Никополе. Фото

Россия убила еще одну жительницу Никополя, что на Днепропетровщине. В больнице умерла 54-летняя Наталья Руденко, которая получила ранения во время российского обстрела 31 мая.

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У нее было шестеро детей и уже шестеро внуков. О смерти женщины сообщил городской голова Никополя Александр Саюк.

Что известно об убитой россиянами украинке

Наталья Руденко умерла в больнице 2 июня – на третий день после атаки, в которой она получила серьезные ранения.

"Вчера в больнице умерла 54-летняя Наталья Анатольевна Руденко, которая получила тяжелые ранения во время обстрела города 31 мая. Врачи до последнего боролись за ее жизнь, но спасти Наталью не удалось", – отметил городской голова.

Погибшая много лет проработала на Никопольском хлебокомбинате. Коллеги вспоминают о ней как об ответственном и трудолюбивом человеке.

Российский удар осиротил большую семью Натальи Руденко.

"У нее остались шестеро детей – трое сыновей и трое дочерей, а также шестеро внуков. Родные вспоминают ее как заботливую мать и любящую бабушку, которая больше всего ценила свою семью, жила ее радостями и переживаниями, отдавала близким свою любовь и тепло... Выражаю искренние соболезнования близким Натальи Анатольевны. Никакие слова не способны облегчить боль этой потери. Вместе с вами скорбит вся наша громада. Светлая память!" – написала Саенко.

Как рассказывал OBOZ.UA, в тот день, 31 мая, враг почти 40 раз атаковал Днепропетровскую область. Тогда погиб один человек, еще девять получили ранения.

В населенных пунктах области были повреждены школа искусств, АЗС, многоквартирный дом, административное здание, автомобили, инфраструктура.

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