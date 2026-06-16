Россия нанесла пять ударов по Запорожью: горит жилой дом и торговый центр, погиб человек. Фото и видео

Российские военные в ночь на 17 июня нанесли несколько ударов по Запорожью. В результате одного из них, по предварительным данным, погиб один человек, ещё семеро пострадали. В городе загорелись жилой дом и торговый центр.

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Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Он уточнил, что за последний раз "враг нанес пять ударов по Запорожью" – это без учета ударов по городу, которые продолжались днем и вечером.

Тревога в области прозвучала в 22:00 16 июня – из-за угрозы применения бомб. А уже через несколько минут Федоров сообщил о первых взрывах в городе.

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Позже он уточнил, что"в результате вражеского удара произошел пожар в жилом доме и торговом центре".

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Под фотографиями с места последствий вражеских ударов глава ОВА сообщил, что трое человек обратились за помощью к медикам. Еще один житель города, к сожалению, был убит на месте.

О том, что число пострадавших в Запорожье возросло до семи человек, сообщили в Нацполиции области уже после полуночи.

Также в результате вражеского удара повреждения получил и учебное заведение города. Федоров отметил, что взрывной волной в здании выбило окна.

Что предшествовало

Всего за сутки до этого российские войска атаковали Камышеваху в Запорожском районе. В момент атаки местные жители получали гуманитарную помощь. В результате удара пострадали четыре человека.

В тот же день российские войска вновь атаковали Запорожье ударными дронами, в результате чего есть погибший и раненые. Один из беспилотников попал в жилой дом, вызвав масштабный пожар.

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