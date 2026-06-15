Оккупанты обстреляли Комышуваху во время раздачи гуманитарной помощи жителям: есть раненые

15 июня российские войска атаковали Комышуваху в Запорожском районе . В момент атаки местные жители получали гуманитарную помощь. В результате удара пострадали четыре человека.

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Об этом сообщил Иван Федоров, глава Запорожской ОГА. По его информации, все пострадавшие получили осколочные ранения.

Оккупанты атаковали поселок с помощью дрона. Именно в тот момент жителям населенного пункта выдавали гуманитарную помощь.

"Враг продолжает терроризировать Запорожский район с помощью БПЛА. Россияне атаковали Комышуваху во время выдачи гуманитарной помощи жителям. Осколочные ранения получили 4 человека. Им оказана вся необходимая медицинская помощь", – сообщил Иван Федоров.

Напомним, российские войска вновь атаковали Запорожскую область ударными дронами, в результате чего есть погибший и раненые. Один из беспилотников попал в жилой дом, вызвав масштабный пожар.

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Также OBOZ.UA сообщал, что населенные пункты Донецкой областивновь подверглись массированным российским обстрелам, в результате которых пострадали жилые дома, магазины и гражданские автомобили. Под удар попали сразу несколько городов и сел области.

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