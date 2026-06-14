В Запорожской области вражеский дрон попал в дом: жилье сгорело, есть погибший. Фото
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Российские войска вновь атаковали Запорожскую область ударными дронами, в результате чего есть погибший и раненые. Один из беспилотников попал в жилой дом, вызвав масштабный пожар.
Также враг атаковал гражданские автомобили в другом населенном пункте района. Об этом сообщили в ГСЧС и глава ЗОВА Иван Федоров.
В результате удара по одному из населенных пунктов Запорожского района погиб мужчина. После попадания дрона загорелись жилой дом и гараж, пламя охватило постройки и полностью уничтожило жилье.
На месте работали подразделения ГСЧС и другие экстренные службы. Спасателям удалось ликвидировать пожар и провести необходимые работы на месте атаки.
Отдельно сообщается о еще одном нападении на территории района, в ходе которого российские дроны нанесли удар по легковым автомобилям в поселке Кушугум.
В результате ранения получили три человека –, 49-летний и 53-летний мужчины, а также 55-летняя женщина. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним, украинские населенные пункты Донецкой области вновь подверглись массированным российским обстрелам, в результате которых пострадали жилые дома, магазины и гражданские автомобили. Под удар попали сразу несколько городов и сел области.
Как сообщал OBOZ.UA, ночью Россия атаковала Украину почти сотней БПЛА, силы ПВО сбили 91 дрон. Зафиксированы попадания и падение обломков на севере, юге и востоке страны. Разрушениям подверглись жилые дома, предприятия и объекты инфраструктуры. Есть пострадавшие и погибшие.
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