Россия атаковала Украину почти сотней БПЛА, силы ПВО сбили 91 дрон: последствия в областях. Фото и все подробности

В ночь на 14 июня Россия совершила новую воздушную атаку на Украину: противник задействовал 98 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили 91 цель.

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Зафиксированы попадания вряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В ночь на 14 июня (с 18:00 13 июня) противник атаковал 98 БПЛА – ударными "Шахедами", "Герберами", "Италмасами", дронами-имитаторами типа "Пародия".

Запускали их россияне со таких направлений: Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда, Гвардейское (ВОТ АР Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбит/подавлен 91 вражеский БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 7 ударных БПЛА в 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 4 локациях.

Главные истории дня

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали в ВС.

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Последствия вражеского террора

Николаевская область

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что утром россияне нанесли удар дронами по городу Николаев.

"Под атакой "шахедов" оказались транспортная и энергетическая инфраструктура. На данный момент пострадавших нет", – написал он.

А накануне вечером оккупанты атаковали ударным дроном типа "Молния" Куцурубскую громаду. В результате атаки в селе Дмитровка поврежден частный дом. Пострадавших нет.

Днепропетровская область

Оккупанты почти 20 раз атаковали три района области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами, отметил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

В Синельниковском районе под ударом оказались Васильковская и Славянская громады. Возник пожар на территории фермерского хозяйства. Повреждены административные здания, частные и многоквартирные дома.

В Никопольском районе пострадали Никополь, Червоногригоровская, Покровская – сельская и городская громады. Разрушены предприятие, административное здание, почтовое отделение, частный дом и хозяйственная постройка.

В Грушевской громаде Криворожского района разгромлен магазин.

Запорожская область

За сутки войска РФ убили одного человека и ранили еще троих в Запорожском и Пологовском районах.

По данным главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, оккупанты нанесли 830 ударов по 41 населенному пункту Запорожской области.

Войска РФ нанесли 24 авиаудара по Запорожью, Комышевахе, Новониколаевке, Заречному, Воздвижевке, Солнечному, Широкому, Тимошевке, Бойковому, Червоной Кринице, Никольскому, Малой Токмачке, Егоровке и Свободе.

599 БПЛА различных модификаций (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Беленькое, Долинское, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Гуляйпольское, Староукраинку, Святопетровку, Воздвижковку, Доброполье, Рыбное, Варваровку, Белогорье, Прилуки, Цветковое, Преображенку и Новоселовку.

Зафиксировано 9 обстрелов из РСЗО по Орехову, Зализнычному, Новоданиловке, Малой Токмачке и Чаривному.

198 артиллерийских ударов пришлось на Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Гуляйполю, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Доброполье, Рыбноме, Гуляйпольское, Староукраинку, Прилуки, Белогорье и Чаривное.

Сумская область

За сутки, по данным Нацполиции , в области россияне убили двух человек. Еще четверо получили ранения.

Пд вражеским обстрелом находились 17 громад Сумской области. Враг применял управляемые авиабомбы, ударные БПЛА, FPV-дроны, артиллерию и минометы.

В Белопольской громаде в результате ударов вражеских дронов погибла 64-летняя женщина, ранены мужчины в возрасте 51 и 66 лет.

В Середино-Будской громаде в результате попадания российского БПЛА в дом погибла 57-летняя женщина.

В Миропольской громаде в результате попадания вражеского дрона в велосипед ранен 69-летний мужчина.

В Сумской громаде в результате удара вражеского дрона травмирован 44-летний мужчина.

"Правоохранители задокументировали последствия атак, зафиксировали разрушения и собрали доказательства военных преступлений РФ. По каждому факту открыты уголовные производства по ст. 438 УК Украины", – отметили в Нацполиции.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Россия снова бомбила Славянск. Ранены шесть человек, среди них – 9-летний мальчик. Повреждения получили как минимум 24 многоэтажки и 3 автомобиля.

Также появились кадры разрушенного ударом РФ рынка в Днепропетровской области. Там ранены 9 человек.

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