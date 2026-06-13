Тактическая авиация Воздушно-космических сил России трижды нанесла авиаудар по Славянску в Донецкой области, применив авиабомбы ФАБ-250. В результате атаки пострадали пять человек, в том числе несовершеннолетний ребенок.

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. В результате атаки повреждено более 20 многоквартирных домов и автомобилей.

Авиаудар по Славянску

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По сообщению правоохранителей, в результате атаки пострадали трое женщин в возрасте 52, 59 и 65 лет, мужчина 1951 года рождения и девятилетний мальчик. Самая молодая из пострадавших, как отмечается, находится в тяжелом состоянии.

В пресс-службе ГСЧС Украины добавляют, что в результате атаки повреждены 24 многоэтажки и три автомобиля. Все возникшие пожары удалось локализовать и потушить.

Напомним, в результате последнего тройного авиаудара по Славянску семь человек получили ранения, среди которых несовершеннолетняя девушка. По данным мэра города Вадима Ляха, все авиабомбы попали в центральную часть города.

Авиаудар был нанесен и по Дружковке. Три управляемые авиабомбы попали в жилые многоэтажки, в результате чего пять гражданских лиц получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы беспилотных систем ВСУ провели новую серию ударов Middle Strike по российским оккупационным войскам. Цели были расположены на ТВТ Донецкой области, и среди них – я точка временной дислокации вражеского инженерного подразделения, которое, в частности, строило так называемую "линию Суровикина".

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