Оккупанты атаковали Славянск: среди раненых – 17-летняя девушка. Фото и видео
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Тактическая авиация Воздушно-космических сил России совершила тройной авиаудар по Славянску Донецкой области с использованием корретктируемых авиабомб. В результате атаки семеро человек получили ранения, среди которых несовершеннолетняя девушка.
Об этом сообщил мэр города Вадим Лях. Все авиабомбы попали по центральной части города.
"К сожалению, есть раненые. В настоящее время известно о семи пострадавших. Среди них 17-летняя девушка. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", – резюмировал славянский городской голова.
Также сообщается, что в результате авиаудара повреждены многоквартирные и частные дома, а также административное здание и медучреждение.
Ситуация в Донецкой области – последняя информация
Украинская армия уже взяла под огневой контроль временно оккупированную Горловку. Вражеская техника и транспорт, которые прибывают в город, все чаще попадают под удары украинских беспилотников.
Недавно авиаудар был совершен и по Дружковке. Три корректируемые авиабомбы попали в жилые многоэтажки, в результате чего пятеро гражданских получили ранения.
Как сообщал OBOZ.UA, Силы беспилотных систем ВС Украины провели новую серию Middle Strike-ударов по российскому оккупационному войску. Цели были расположены на ВОТ Донецкой области, и среди них – пункт временной дислокации вражеского инженерного подразделения, которое, в частности, строило так называемую линию Суровикина.
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