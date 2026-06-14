В Донецкой области враг атаковал дома, магазины и автомобили: много раненых, среди них – ребенок

Украинские населенные пункты Донецкой области вновь подверглись массированным обстрелам со стороны России, в результате которых пострадали жилые дома, магазины и гражданские автомобили. Под удар попали сразу несколько городов и сел области.

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Есть погибшие и раненые, среди пострадавших е – я ребенок. Об этом сообщила Национальная полиция Украины

По информации правоохранителей, 13 июня российские войска нанесли 1256 ударов по линии фронта и гражданскому сектору Донецкой области. Под обстрелом оказались девять населенных пунктов, среди которых Белозерское, Дружковка, Краматорск, Славянск, а также ряд поселков и сел региона.

В результате атак повреждено 67 гражданских объектов, из них 36 — жилые дома, в том числе –.

Наибольшие разрушения понес Славянск. Российские войска применили по городу три авиабомбы "КАБ-250", беспилотник "Молния-2" и артиллерию.

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В результате удара погибли три человека, еще восемь гражданских лиц получили ранения, среди них – ребенок. Повреждены 24 многоквартирных дома, учебное заведение и пять автомобилей.

В Дружковке российские силы нанесли удар пятью FPV-дронами и авиабомбой. Поранения получил один мирный житель, повреждены три многоквартирных и три частных дома.

Краматорск также оказался под атакой – город обстреляли семью FPV-дронами и двумя БПЛА "Молния-2". Повреждены жилые дома, магазины и автомобили.

Отдельные разрушения зафиксированы и в других населенных пунктах области. В Белозерском поврежден частный дом, гаражи и объект инфраструктуры, в Новодонецком – многоквартирный дом, в Маяках и Иверском – частные дома.

Правоохранители открыли уголовные производства по статье о военных преступлениях.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью Россия атаковала Украину почти сотней БПЛА, силы ПВО сбили 91 дрон. Зафиксированы попадания и падение обломков на севере, юге и востоке страны. Повреждения получили жилые дома, предприятия и объекты инфраструктуры. Есть пострадавшие и погибшие.

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