Россия нанесла удар "Молнией" по селу в Николаевской области: повреждена пекарня, ранены двое мужчин

Российская армия атаковала с помощью дрона-камикадзе "Молния" село Парутино Куцурубской общины Николаевской области. В результате атаки ранены двое мужчин, один из них госпитализирован.

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Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким. Также повреждены местная пекарня и три автомобиля.

"Ранены двое мужчин в возрасте 40 и 45 лет. Один из них госпитализирован. Также повреждены пекарня и три автомобиля", – заявил чиновник.

Обстрелы Украины 20 июня

В ночь на 20 июня Россия совершила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 99 средств воздушного нападения. Украинским зенитчикам удалось нейтрализовать 92 цели.

Главные истории дня

Напомним, ранним утром 19 июня российская авиация нанесла авиаудар по Харькову. Под вражеским огнем оказался Холодногорский район областного центра: повреждены десятки жилых домов, пострадали как минимум девять человек, среди них есть дети, на месте одного из ударов спасатели обнаружили фрагменты тела человека.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия атаковала американское предприятие в Сумской области, есть пострадавшие.

А в Запорожье вражеский дрон нанес удар по зданию логистического оператора. К вечеру 19 июня было известно о 10 раненых, среди них – полицейский.

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