В Запорожье вражеский дрон нанес удар по зданию логистического оператора: есть раненые
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В Запорожье в результате очередной российской атаки беспилотник поразил здание логистического оператора. В результате удара есть пострадавшие, которым в настоящее время оказывается медицинская помощь.
В городе объявлена воздушная тревога, жителей призывают оставаться в укрытиях. Об этом сообщил глава ЗОВА Иван Федоров.
Российский ударный беспилотник попал в здание логистической компании в одном из районов Запорожья. По данным источников OBOZ.UA, речь идет о "Новой почте".
В результате атаки ранения получили как минимум трое человек.
Медицинские службы работают на месте происшествия, пострадавшим оказывается необходимая помощь. Информация об их состоянии уточняется.
После атаки в Запорожье продолжает действовать воздушная тревога. Власти призывают жителей не покидать укрытия до окончания опасности.
Напомним, что в ночь на 17 июня российские военные нанесли несколько ударов по Запорожью. В результате одного из них, по предварительным данным, погиб один человек, ещё семеро получили ранения. В городе загорелись жилой дом и торговый центр.
Ранее российские войска вновь атаковали Запорожье ударными дронами, в результате чего есть погибший и раненые. Один из беспилотников попал в жилой дом, вызвав масштабный пожар.
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