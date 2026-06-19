В Запорожье вражеский дрон нанес удар по зданию логистического оператора: есть раненые

В Запорожье в результате очередной российской атаки беспилотник поразил здание логистического оператора. В результате удара есть пострадавшие, которым в настоящее время оказывается медицинская помощь.

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В городе объявлена воздушная тревога, жителей призывают оставаться в укрытиях. Об этом сообщил глава ЗОВА Иван Федоров.

Российский ударный беспилотник попал в здание логистической компании в одном из районов Запорожья. По данным источников OBOZ.UA, речь идет о "Новой почте".

В результате атаки ранения получили как минимум трое человек.

Медицинские службы работают на месте происшествия, пострадавшим оказывается необходимая помощь. Информация об их состоянии уточняется.

После атаки в Запорожье продолжает действовать воздушная тревога. Власти призывают жителей не покидать укрытия до окончания опасности.

Главные истории дня

Напомним, что в ночь на 17 июня российские военные нанесли несколько ударов по Запорожью. В результате одного из них, по предварительным данным, погиб один человек, ещё семеро получили ранения. В городе загорелись жилой дом и торговый центр.

Ранее российские войска вновь атаковали Запорожье ударными дронами, в результате чего есть погибший и раненые. Один из беспилотников попал в жилой дом, вызвав масштабный пожар.

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