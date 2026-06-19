Россия атаковала американское предприятие в Сумской области: есть пострадавшие. Фото

В пятницу, 19 июня, российские войска нанесли удар беспилотниками по территории американского предприятия в Сумской области. В результате атаки пострадали два человека, а на месте продолжается оценка нанесенного ущерба.

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Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации. Отмечается, что российские беспилотники атаковали фабрику Mondelez в Тростянце.

Один дрон попал в предприятие

По данным ОВА, во время очередной атаки российских беспилотников один из дронов попал на территорию предприятия, тогда как еще один дрон был уничтожен силами противовоздушной обороны.

В результате удара были повреждены объекты гражданской инфраструктуры предприятия.

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В настоящее время специалисты проводят обследование территории и устанавливают масштабы разрушений.

Пострадали два человека

В результате российской атаки пострадали два работника предприятия.

40-летний мужчина получил ранение и был госпитализирован. По информации областных властей, его жизни ничего не угрожает.

Также пострадала 42-летняя женщина. Медики диагностировали у неё острую стрессовую реакцию. Она проходит лечение амбулаторно.

Под ударом оказалось предприятие Mondelez

В Сумской областной государственной администрации сообщили, что в этом году российские войска уже во второй раз атакуют территорию предприятия американской компании Mondelez, расположенного в Тростянце.

По словам представителей власти, удар был нанесен именно по гражданскому производству, которое обеспечивает продукцией украинских и зарубежных потребителей.

"Враг прицельно наносит удары по гражданскому предприятию, где люди работают и производят продукцию для потребителей в Украине и мире", – подчеркнули в областной администрации.

Продолжается оценка последствий

После завершения работы экстренных служб на предприятии начнут окончательный подсчет убытков и определение объемов восстановительных работ.

В Сумской ОГА отмечают, что российские атаки по гражданским предприятиям региона продолжаются, несмотря на отсутствие на таких объектах военной инфраструктуры.

Сумская область регулярно подвергается ударам беспилотников, артиллерии и авиации РФ из-за близости к российской границе. Власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, в феврале этого года российские оккупанты также атаковали это предприятие – по фабрике нанесли ракетный удар, который попал в один из производственных корпусов. Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал это нападением на американские бизнес-интересы в Европе и экономическим террором.

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