УкраїнськаУКР
русскийРУС

Россия атаковала Украину почти сотней БПЛА, силы ПВО сбили 92 вражеских дрона: последствия в областях. Фото и все подробности

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
99
Отражение воздушной атаки РФ
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

В ночь на 20 июня Россия совершила новую воздушную атаку на Украину: противник задействовал 99 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили 92 цели.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В ночь на 20 июня (с 18:00 19 июня) противник атаковал 99 БПЛА – ударными "Шахедами" (в частности, реактивными), "Герберами", "Италмасами" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений российских городов Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила/подавила 92 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксированs попадания 7 ударных БПЛА в 3 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 3 точках.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" — добавили в ВС.

Результаты боевой деятельности

Что известно о последствиях

Днепропетровская область

Более 10 раз враг атаковал три района области беспилотниками и артиллерией.

В Самаровском районе россияне нанесли удар по Губининской громаде. Повреждена инфраструктура.

В Никопольском районе под ударом оказались райцентр, Марганецкая и Красногригоровская громады. Повреждена инфраструктура.

В Криворожском районе противник нанёс удар по Апостоловской громаде. Повреждена инфраструктура.

Харьковская область

Ночью россияне нанесли удар по Харькову с помощью КАБ. Разрушен двухэтажный дом, под завалами оказались люди.

По состоянию на 7 часов утра было известно об одной жертве и девяти пострадавших, среди которых — ребенок.

Из-под завалов извлекли женщину, она жива
Из-под завалов извлекли женщину, она жива
Из-под завалов извлекли женщину, она жива

Россияне также атаковали Балаклею ночью.

Значительные разрушения претерпели два частных дома и гараж, ещё два дома – повреждены. Люди не пострадали.

Последствия удара по Балаклее
Последствия удара по Балаклее
Последствия удара по Балаклее
Последствия удара по Балаклее
Последствия удара по Балаклее

Как сообщал OBOZ.UA, ночью россияне нанесли удар по Харькову с помощью КАБ. Люди оказались под завалами, среди пострадавших есть ребенок.

Также стало известно, что Россия атаковала американское предприятие в Сумской области, есть пострадавшие.

А в Запорожье вражеский дрон нанес удар по зданию логистического оператора. К вечеру 19 июня было известно о 10 раненых, среди них – полицейский.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаВойна в УкраинеРоссийские обстрелыВоздушные силы ВСУРоссия - страна-агрессорПВОShahed (Шахед)
Редакционная политика