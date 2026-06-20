Россия атаковала Украину почти сотней БПЛА, силы ПВО сбили 92 вражеских дрона: последствия в областях. Фото и все подробности

В ночь на 20 июня Россия совершила новую воздушную атаку на Украину: противник задействовал 99 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили 92 цели.

Видео дня

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В ночь на 20 июня (с 18:00 19 июня) противник атаковал 99 БПЛА – ударными "Шахедами" (в частности, реактивными), "Герберами", "Италмасами" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений российских городов Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила/подавила 92 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксированs попадания 7 ударных БПЛА в 3 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 3 точках.

Главные истории дня

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" — добавили в ВС.

Что известно о последствиях

Днепропетровская область

Более 10 раз враг атаковал три района области беспилотниками и артиллерией.

В Самаровском районе россияне нанесли удар по Губининской громаде. Повреждена инфраструктура.

В Никопольском районе под ударом оказались райцентр, Марганецкая и Красногригоровская громады. Повреждена инфраструктура.

В Криворожском районе противник нанёс удар по Апостоловской громаде. Повреждена инфраструктура.

Харьковская область

Ночью россияне нанесли удар по Харькову с помощью КАБ. Разрушен двухэтажный дом, под завалами оказались люди.

По состоянию на 7 часов утра было известно об одной жертве и девяти пострадавших, среди которых — ребенок.

Россияне также атаковали Балаклею ночью.

Значительные разрушения претерпели два частных дома и гараж, ещё два дома – повреждены. Люди не пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью россияне нанесли удар по Харькову с помощью КАБ. Люди оказались под завалами, среди пострадавших есть ребенок.

Также стало известно, что Россия атаковала американское предприятие в Сумской области, есть пострадавшие.

А в Запорожье вражеский дрон нанес удар по зданию логистического оператора. К вечеру 19 июня было известно о 10 раненых, среди них – полицейский.

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