Враг более 40 раз атаковал Днепропетровщину: загорелись пшеничное поле и админздание, 9 пострадавших

В субботу, 20 июня, российские войска более 40 раз атаковали Днепропетровщину. Пять районов области были под ударами беспилотников, артиллерии и ракеты, девять человек получили ранения.

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Зафиксированы разрушения и пожары в ряде локаций. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Самаровский район. В Губинихской громаде горело административное здание. Поврежден многоквартирный дом.

Вследствие атаки РФ пострадали четверо людей. Мужчина 51 года и женщины 36 и 65 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести. 37-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

Никопольский район. Под ударом оказались Никополь, Червоногригоровская, Марганецкая, Мозолевская и Покровская громады. Загорелись поле с пшеницей и автомобили. Повреждены предприятие, трехэтажное здание, аптека, киоск. Пострадали пять человек.

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Криворожский район. В Грушевской громаде повреждены микроавтобус и инфраструктура.

Также россияне атаковали Павлоград и Николаевскую громаду Синельниковского района.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 20 июня Российская Федерация обстреляла Запорожье. Вследствие атаки по меньшей мере пять человек погибли, еще 10 – ранены.

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