Российские захватчики ночью нанесли удар по Запорожью, есть пострадавшие – фото, видео

Российские оккупанты в ночь на 26 июня начали очередную воздушную атаку на Запорожье. В результате ударов дронов захватчиков в городе поврежден жилой дом, также, по предварительным данным, есть один пострадавший.

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Об ударах по городу рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Он также показал последствия очередного военного преступления россиян.

Удар по Запорожью

"В результате вражеского удара поврежден частный жилой дом. На месте возник пожар", – отметил Иван Федоров. Он уточнил, что в результате взрыва была ранена 55-летняя женщина.

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По состоянию на три часа ночи Федоров сообщил о новых взрывах в Запорожской области.

"До отбоя оставайтесь в безопасных местах", – призвал он.

Другие удары захватчиков

Также поздно вечером 25 июня в Киеве раздались взрывы. Воздушные силы сообщили о ракетном ударе по столице.

Известно, что два человека пострадали в результате падения обломков.

Кременчуг Полтавской области подвергся одновременной атаке баллистическими ракетами и дронами. В городе прогремели взрывы и, по предварительным данным, возник пожар.

Уже после взрывов во многих микрорайонах города пропало электроснабжение, у некоторых жителей вместе с этим прекратилось и водоснабжение.

В ночь на 25 июня Россия запустила по нашей стране 90 дронов различных типов и одну баллистическую ракету "Искандер-М". Силы ПВО сбили 83 вражеских БПЛА.

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