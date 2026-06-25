УкраїнськаУКР
русскийРУС

Россия атаковала Киев баллистикой: что известно о последствиях. Фото

Дарья Дурова
War
2 минуты
9,6 т.
След в небе после сбития ракеты
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Вечером в четверг, 25 июня, в Киеве раздались взрывы. Враг попытался атаковать столицу баллистическими ракетами; из-за этого возник пожар.

Работу противовоздушной обороны подтвердил мэр города Виталий Кличко. "Взрывы в столице. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" – призывал он киевлян в 21:00.

Примерно через 20 минут стало известно, что в Дарницком районе обломки ракеты упали на открытой территории. На место происшествия выехали экстренные службы.

"В Дарницком районе также произошло возгорание складского помещения", – написал Кличко в 21:30 четверга.

Противовоздушная оборона перехватила российские ракеты.
Противовоздушная оборона перехватила российские ракеты.
Противовоздушная оборона перехватила российские ракеты.
Противовоздушная оборона перехватила российские ракеты.

По данным мониторинговых сообществ, сначала по Киеву пытались ударить противокорабельные 3М22 "Циркон" (ориентировочно две-три еденицы). Во второй волне атаки над Киевом были нейтрализованы баллистические "Искандер-М" (две ракеты).

Противовоздушная оборона перехватила российские ракеты.

Как писал OBOZ.UA:

– В ночь на 25 июня Россия запустила по нашей стране 90 дронов различных типов и одну баллистическую ракету "Искандер-М". Силы ПВО сбили 83 вражеских БпЛА.

– Ранее OSINT-аналитик Фабиан Гинц, специализирующийся на ракетных технологиях, обнародовал новый анализ российского "Циркона". По его оценке, это оружие может быть не гиперзвуковой крылатой ракетой, как о нем часто заявляют, а баллистической ракетой с квазибаллистической траекторией полета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаКиевОбстрелы КиеваНовости Киева и Киевской областиРоссийские обстрелыВойна в УкраинеПВОРоссия - страна-агрессорракетыВиталий Кличко
Редакционная политика