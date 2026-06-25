Россия атаковала Киев баллистикой: что известно о последствиях. Фото

Вечером в четверг, 25 июня, в Киеве раздались взрывы. Враг попытался атаковать столицу баллистическими ракетами; из-за этого возник пожар.

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Работу противовоздушной обороны подтвердил мэр города Виталий Кличко. "Взрывы в столице. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" – призывал он киевлян в 21:00.

Примерно через 20 минут стало известно, что в Дарницком районе обломки ракеты упали на открытой территории. На место происшествия выехали экстренные службы.

"В Дарницком районе также произошло возгорание складского помещения", – написал Кличко в 21:30 четверга.

Главные истории дня

По данным мониторинговых сообществ, сначала по Киеву пытались ударить противокорабельные 3М22 "Циркон" (ориентировочно две-три еденицы). Во второй волне атаки над Киевом были нейтрализованы баллистические "Искандер-М" (две ракеты).

Как писал OBOZ.UA:

– В ночь на 25 июня Россия запустила по нашей стране 90 дронов различных типов и одну баллистическую ракету "Искандер-М". Силы ПВО сбили 83 вражеских БпЛА.

– Ранее OSINT-аналитик Фабиан Гинц, специализирующийся на ракетных технологиях, обнародовал новый анализ российского "Циркона". По его оценке, это оружие может быть не гиперзвуковой крылатой ракетой, как о нем часто заявляют, а баллистической ракетой с квазибаллистической траекторией полета.

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