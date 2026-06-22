Не гиперзвук, а квазибаллистика? OSINT-аналитик обнаружил новые данные о ракете, которой Россия обстреливает Украину

Независимый OSINT-аналитик Фабиан Гинц, специализирующийся на ракетных технологиях, обнародовал новый анализ российской ракеты"Циркон". По его оценке, это оружие может быть не гиперзвуковой крылатой ракетой, как о ней часто заявляют, а баллистической ракетой с квазибаллистической траекторией полёта.

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Свой вывод исследователь сделал на основе анализа открытых источников, технических материалов и фрагментов ракет, обнаруженных в Украине. Полную версию исследования он посвятил вопросу реальной конструкции и принципов работы "Циркона".

Признаки другой схемы

Как отмечает Гинц, на данный момент нет независимо подтвержденных данных о характеристиках и внутреннем устройстве этой российской ракеты. В то же время существует несколько основных версий относительно ее конструкции.

Самая распространенная из них заключается в том, что "Циркон" якобы представляет собой гиперзвуковую крылатую ракету с прямоточным воздушно-реактивным двигателем типа scramjet. Такая версия предполагала бы, что Россия смогла освоить одну из самых сложных технологий современного ракетостроения.

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Другая гипотеза связывает "Циркон" с развитием противокорабельной ракеты П-800 "Оникс". Третья версия, которую подробно рассматривает аналитик, предполагает, что ракета относится к классу баллистических систем и использует квазибаллистическую траекторию.

По словам исследователя, такие ракеты оснащаются классическими твердотопливными двигателями, но во время полета выполняют маневры в атмосфере и сочетают их с фазой планирования. Именно это делает траекторию менее предсказуемой и затрудняет работу средств противовоздушной обороны.

Аргументы исследователя

Одним из ключевых аргументов Гинц называет вопрос двигателя. Во многих публикациях о "Цирконе" упоминается перспективное жидкое топливо "Децилин-М". Однако аналитик пришёл к выводу, что связь между этим топливом и ракетой основана преимущественно на предположениях, которые впоследствии стали широко цитироваться в российских и зарубежных материалах.

В то же время он обратил внимание на указ российского правительства от 2023 года о присвоении звания Героя Труда Юрию Милехину. В документе упоминалось его участие в создании высокоэнергетического твёрдого ракетного топлива для "Циркона".

Детали конструкции

Еще одним аргументом в пользу твердотопливной схемы аналитик считает отсутствие признаков воздухозаборника. Для сверхзвуковых и гиперзвуковых крылатых ракет с прямоточным двигателем такой элемент является необходимым.

Гинц проанализировал обнародованные Россией видеозаписи запусков "Циркона", а также фотографии обломков ракеты. По его словам, корпус маршевой ступени имеет трубчатую конструкцию из композитного волокна без видимых признаков воздухозаборника.

Исследователь также обратил внимание на предположение о возможном кольцевом воздухозаборнике в носовой части ракеты, подобном тому, который используется на П-800 "Оникс". Однако патент на сбрасываемый стартовый колпачок "Циркона" не демонстрирует такой конструкции. Её не обнаружено и на кадрах российского документального фильма, где показывали макет ракеты.

Кроме того, аналитик напоминает, что производитель "Циркона" – НПО "Машиностроение" – обладает опытом не только в создании сверхзвуковых противокорабельных ракет, но и в разработках, связанных с квазибаллистическими системами. В частности, предприятие ранее запатентовало двухступенчатую твердотопливную противокорабельную ракету с квазибаллистической траекторией и систему маневрирования для полёта на больших сверхзвуковых и гиперзвуковых скоростях.

Обломки из Украины

Наиболее весомыми доказательствами Гинц называет фрагменты ракет, найденные после российских ударов по Украине. Среди материалов, которые ранее демонстрировал Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, он идентифицировал деталь, похожую на переднюю крышку твердотопливного ракетного двигателя.

По словам аналитика, на этой детали отсутствует центральный воздухозаборник, который был бы необходим для работы прямоточного воздушно-реактивного двигателя. Именно это он считает одним из самых весомых косвенных доказательств в пользу твердотопливной конструкции ракеты.

В то же время исследователь отмечает, что деление на "гиперзвуковые" и "негиперзвуковые" системы не всегда точно отражает реальные возможности современного вооружения. По его мнению, более важными являются характеристики маневрирования во время полёта и способность ракеты затруднять работу систем перехвата.

Даже если "Циркон" окажется квазибаллистической ракетой, а не гиперзвуковой крылатой, это не означает, что она представляет меньшую угрозу. Такие системы все равно могут создавать серьезные трудности для противоракетной обороны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что оккупанты используют ракеты "Циркон" наряду с баллистическим вооружением, ведь их сложно перехватить средствами противовоздушной обороны. В то же время эти ракеты не отличаются высокой точностью, однако обладают очень большой скоростью. Эксперт сравнил применение "Цирконов" с использованием российских ракет Х-22.

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