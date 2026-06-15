"Неточные, но очень быстрые": эксперт рассказал об особенностях "Цирконов", которыми РФ наносит удары по Украине

Оккупанты используют ракеты "Циркон" наряду с баллистическим вооружением, поскольку их сложно перехватить средствами противовоздушной обороны. В то же время эти ракеты не отличаются высокой точностью, однако обладают очень большой скоростью.

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Об этом заявил капитан первого ранга запаса ВМС Украины, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук. Эксперт сравнил применение "Цирконов" с использованием российских ракет Х-22.

Лакийчук отметил, что "Цирконы" – относительно новая российская разработка. Он подчеркнул, что эти ракеты не являются точными, ноблагодаря высокой скорости их чрезвычайно сложно сбивать. Поэтому Россия использует их вместе с баллистическими ракетами.

Также эксперт обратил внимание на ограниченное количество носителей такого вооружения. По его словам, один корабль с возможностью запуска "Цирконов" находится в составе Северного флота РФ, а пусковые установки "Бастион" наземного базирования есть у Черноморского флота.

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"Циркон" – неточные, но очень быстрые ракеты, соответственно, сбить их крайне трудно. Именно поэтому в дополнение к баллистике россияне и используют "цирконы". Хорошо, что у них не так много ракетоносцев. В отличие от Х-22, "Циркон" – относительно новая российская разработка", – объяснил он.

Он добавил, что одна или две установки этого дивизиона уже были уничтожены.

По словам Лакийчука, сейчас российские войска реже применяют бомбардировщики Ту-22 сракетами Х-22, хотя ранее такие ракеты использовались для ударов по Украине. Он напомнил о случаях попадания Х-22 по Киеву и Виннице.

Эксперт пояснил, что бомбардировщик Ту-22 и ракета Х-22 создавались для поражения авианосцев. По его словам, это вооружение разрабатывалось для выполнения специфических боевых задач, однако сейчас его применяют против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, из года в год Россия увеличивает интенсивность дроновых ударов по Украине, а также атак с помощью КАБ и ракет. Средства поражения оккупанты постоянно модернизируют, а их производство наращивают.

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