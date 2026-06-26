Россия атаковала Кременчуг баллистикой и дронами: первые подробности

Кременчуг Полтавской области в ночь на 26 июня россияне обстреляли баллистическими ракетами, а также дронами. Раздались взрывы и, предварительно, разгорелся пожар.

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Об угрозе применения противником баллистики (с северо-восточного направления) Воздушные силы ВС Украины предупредили около 00:50 в пятницу. После этого в направлении Кременчуга фиксировались вражеские цели.

Государство-агрессор запустило по городу несколько волн ракет (среди них, по данным мониторинговых каналов, были в частности "Цирконы"). Параллельно с этим удары пытались наносить дроны-камикадзе.

"Кременчугская громада под атакой врага. До отбоя воздушной тревоги оставайтесь в укрытиях!" – призывал местных жителей начальник Полтавской ОВА (ОДА) Виталий Дякивнич.

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Местные СМИ заявили, что во многих микрорайонах города пропало электроснабжение, а в некоторых у жителей вместе с этим прекратилось и водоснабжение.

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Как писал OBOZ.UA:

– Вечером в четверг, 25 июня, в Киеве раздались взрывы. Враг попытался атаковать столицу баллистическими ракетами; из-за этого возник пожар. Пострадали по меньшей мере двое гражданских.

– В ночь на 25 июня Россия запустила по нашей стране 90 дронов различных типов и одну баллистическую ракету "Искандер-М". Силы ПВО сбили 83 вражеских БпЛА.

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