"Скорость очень большая": Россия применит новую тактику атак дронами на Херсонщине, – военный

Оккупационная армия России начала использовать новую тактику при ударах беспилотникам по Херсонской области. Враг пытается сделать БПЛА устойчивыми перед средствами противовоздушной обороны и системами радиоэлектронной борьбы.

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Перед ударом дрон набирает огромную скорость и затем резко пикирует вниз. Об этом говорится в сюжете "Крым.Реалии".

Новая тактика террора

По словам украинских военнослужащих, новая тактика россиян в очередной раз подтверждает, что оккупанты заинтересованы исключительно в терроре мирного населения. На скорости до 170 км/час БПЛА идут фактически вслепую и пикируют штопором при заходе на удар.

Военнослужащие отмечают, что как только российские ударные дроны-камикадзе преодолевают линию столкновения, они стремительно летят вниз. При такой скорости украиские военные не могут догнать дрон и сбить его.

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В то же время, как отмечают экипажи 34-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, такая тактика армии РФ не результативна, ведь они не могут попасть в цель. Поэтому оккупанты наносят хаотичные удары по гражданской инфраструктуре.

"Скорость очень большая. Он как подходит к нашей линии столкновения, они выкладываются на все 100%, газа дают и заходят, пикируют как штопором. Мы не можем их догнать так, и они попасть не могут. Они этим пользуются, но эффективность 50 на 50 у них", – говорит военный с позывным "Шкипер".

Число ударов выросло

Раньше Херсонская областная администрация фиксировала до 400 атак в сутки на город и область. Однако теперь это количество выросло вдвое – до 800. При чем кроме огромной скорости российская армия также использует дроны на оптоволокне, летящие на 50 километров вглубь. Также беспилотники невозможно обнаружить детектором и против них не работает РЭБ.

"Они сужают экран и только видят кусок неба и все. Ни дрон не видит, куда он летит, ни мы не видим. Шифруют, закрывают экран, чтобы мы не могли вычислить их. Одна из таких "Молний" может случайно попасть в цель. А все остальные, например, 9 бортов, не попадут, и падают людям на дома. И мы этому ничего не можем противопоставить, потому что на таких скоростях мы не можем догнать их", – добавляет военный с позывным "Гопры".

Напомним, 20 июля военные российской оккупационной армии нанесли удар по Херсону. Целью оккупантов стала больница. В результате обстрела пострадали семь человек, среди них – медики

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские оккупанты вновь атаковали маршрутку с пассажирами в Херсоне. Погибли двое людей, ранения получили девять человек.

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