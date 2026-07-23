В Башкортостане атакован важный нефтяной объект: столб дыма виден издалека. Видео
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Утром 23 июля в Республике Башкортостан прогремела серия мощных взрывов на территории важного нефтяного объекта. Удар пришелся на линейную производственно-диспетчерскую станция "Субханкулово".
На месте атаки возник масштабный пожар. Об этом пишет мониторинговый Telegram-канал Supernova.
Детали происшествия
По информации очевидцев, беспилотники атаковали линейно-производственную диспетчерскую станцию в Туймазинском районе Республики Башкортостан. На территории объекта после прилета БПЛА вспыхнул пожар.
По предварительным данным и кадрам с места событий, загорелся один из резервуаров с топливом, а над станцией поднялся густой столб черного дыма. Атака стала частью серии ударов дронов по объектам российской топливно-энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. Параллельно под удар попала нефтебаза и НПЗ "НС-Ойл" в Ульяновской области.
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