В Ульяновской области прогремели мощные взрывы: под атакой был НПЗ, произошел пожар. Фото и видео

В ночь на 23 июля в Ульяновской области РФ после объявления воздушной тревоги прогремели многочисленные взрывы. Беспилотные летательные аппараты атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в поселке Новоспасское.

Видео дня

В результате удара возник масштабный пожар на территории нефтеперерабатывающего завода "НС-Ойл". Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

Результаты ударов

Воздушную тревогу из-за приближения БПЛА объявили в регионе около 3:00 часов ночи. Также в местном аэропорту вводили план "Ковер", в связи с чем прием и выпуск самолетов был временно ограничен.

Очевидцы после атаки опубликовали ряд видеофайлов, которые подтвердили, что целью атаки украинских беспилотников стал нефтеперерабатывающий завод "НС-Ойл".

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В свою очередь губернатор Ульяновской области Алексей Русских подтвердил факт атаки дронов на объект топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе. По его словам, на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, ликвидирующие пожар.

По данным районной администрации и мониторинговых каналов, атаке подверглись объекты нефтехранения, нефтепереработки, а также база сжиженного газа предприятия "НС-Ойл". В районе предприятия зафиксированы возгорания. Местные жители сообщали о серии взрывов и густом дыме над промзоной.

Картографическая веб-платформа NASA FIRMS, которая отслеживает активные возгорания и тепловые аномалии в режиме реального времени, подтверждает факт возгорания в поселке Новоспасское. Спутники зафиксированы пожары в районе предприятия "НС-Ойл".

Что известно об объекте

ООО "НС-Ойл" – крупное градообразующее нефтеперерабатывающее предприятие, расположенное в поселке Новоспасское Ульяновской области. Основной вид деятельности – производство нефтепродуктов и их первичная переработка. Технологический цикл завода включает обессоливание и обезвоживание сырой нефти, перегонку и отгрузку готовой продукции.

Продукция: лакокрасочные растворители, промышленный сольвент, печное топливо, прямогонный мазут, нефтяные фракции для производства битума, а также дизельные и бензиновые фракции.

Помимо производства, компания занимается оптовой торговлей, хранением нефти и логистикой, поставки осуществляются в различные регионы РФ, включая Санкт-Петербург, Мурманск и Башкирию.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 21 июля 2026 года в российском Липецке также прогремела серия взрывов. Главной целью атаки, по предварительным данным и сообщениям очевидцев, стал объект энергетической инфраструктуры.

В Московской области РФ также прогремели взрывы, а после них в нескольких местах вспыхнули пожары. Сообщается, что атакам подверглись логистический хаб российского маркетплейса Wildberries, нефтебаза вблизи Подольска и логистический парк "Южные Ворота" недалеко от Домодедово.

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