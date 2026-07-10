Россия обстреляла Краматорск кабелями: есть погибшие, среди них — ребенок. Фото и видео

Днем российские войска нанесли массированный авиаудар по Краматорску и поселку Беленкое в Донецкой области. В результате атаки погибли как минимум четыре человека, в том числе 14-летний подросток, ещё 13 человек получили ранения.

Видео дня

О последствиях обстрела сообщили глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин, ГСЧС Украины и Национальная полиция Украины. По словам Филашкина, около 15:00 российские войска сбросили на Краматорск и Беленкое семь управляемых авиабомб.

На видео – первые минуты после массированного удара по Краматорску: работа полиции.

По словам Вадима Филашкина, одна из авиабомб попала в многоэтажный жилой дом, ещё одна – в магазин, остальные – в частный сектор. На местах ударов работают все ответственные службы, а пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Главные истории дня

Глава области отметил, что окончательное число жертв и масштабы разрушений еще устанавливаются. Также он подчеркнул, что российские войска нанесли преднамеренный удар по жилым кварталам.

Филашкин заявил: "Россияне хорошо знали, куда били. Это был очередной преднамеренный удар по людям, по гражданским кварталам, по жизни, которую они не способны ни создать, ни понять. За каждого убитого и раненого они будут отвечать!"

Масштабы разрушений

В ГСЧС сообщили, что под вражеским ударом оказались многоквартирные жилые дома и частный сектор. По предварительным данным, погибли как минимум четыре человека, среди них ребенок 2011 года рождения. Сначала было известно о девяти раненых.

Спасатели оказали домедицинскую помощь трём пострадавшим. После удара возникли три очага пожаров в жилых домах – горели квартиры и балконы. Несмотря на угрозу повторных атак, пожарные ликвидировали все возгорания на общей площади 427 квадратных метров.

Национальная полиция уточнила, что среди погибших – брат и сестра в возрасте 14 и 18 лет, 45-летний мужчина и 69-летняя женщина. Ранения получили шесть женщин и семь мужчин в возрасте от 35 до 81 года. Среди пострадавших также отец погибших детей.

Один из раненых находится без сознания, его личность пока устанавливается. Полицейские вместе со спасателями извлекают людей из поврежденных зданий, эвакуируют пострадавших и фиксируют последствия российского удара.

Повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также магазин. Окончательные последствия атаки пока устанавливаются.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 19 июня российские войска нанесли два удара по Краматорску. В результате обстрела погибли два человека, еще как минимум трое получили ранения. Спасательные и экстренные службы продолжают устанавливать окончательные последствия атаки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!