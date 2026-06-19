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Враг коварно нанес удар по Краматорску: двое погибших, есть раненые

Катя Помазан
War
1 минута
297
взрыв, дым в небе, детонация
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19 июняроссийские войска нанесли два удара по Краматорску в Донецкой области. В результате обстрела погибли два человека, ещё как минимум трое получили ранения.

Спасательные и экстренные службы продолжают устанавливать окончательные последствия атаки. О трагедии сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

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