Враг коварно нанес удар по Краматорску: двое погибших, есть раненые

19 июняроссийские войска нанесли два удара по Краматорску в Донецкой области. В результате обстрела погибли два человека, ещё как минимум трое получили ранения.

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Спасательные и экстренные службы продолжают устанавливать окончательные последствия атаки. О трагедии сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

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