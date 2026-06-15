Россия атаковала Украину почти 700 дронами и ракетами: под ударом оказались Киев и другие города. Фото, видео и все подробности

В ночь на 15 июня Россия совершила новую массированную комбинированную воздушную атаку на Украину: противник задействовал 681 средство воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 632 цели: 50 из 70 ракет и 582 из 611 дронов различных типов.

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Зафиксированы попадания на ряде локаций, больше всего прилетов было в Киеве. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно об атаке

В ночь на 15 июня (с 18:00 14 июня) противник нанес массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования различных типов.

Основное направление удара – Киев. Также ракетами атакованы Днепр и Харьков.

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил зафиксировано 681 средство воздушного нападения – 70 ракет и 611 БПЛА различных типов:

6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон" (районы пусков – ВОТ АР Крым);

(районы пусков – ВОТ АР Крым); 34 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 (районы пусков – Брянская, Курская области РФ);

(районы пусков – Брянская, Курская области РФ); 30 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К" (районы пусков – Вологодская, Курская области РФ);

(районы пусков – Вологодская, Курская области РФ); 611 БПЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас", баражующих боеприпасов "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия" (из направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское, Чауда (ТОТ АР Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 632 цели и – 50 ракет и 582 беспилотника различных типов:

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5 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон" ;

; 15 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 ;

; 30 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К";

582 вражеских БПЛА различных типов.

По предварительной информации, по состоянию на 08.00 зафиксировано попадание 20 баллистических ракет и 27 ударных БПЛА на 42 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 12 локациях.

"Атака продолжается! В воздушном пространстве Украины несколько ударных БПЛА. Не игнорируйте тревогу", — призвали в Воздушных силах.

Последствия вражеского террора

Киев

В Киеве по состоянию на 08:20 известно о не менее 30 пострадавших, среди которых двое детей (5 и 6 лет).

Четверо горожан погибли.

Последствия атаки врага фиксируются почти во всех районах столицы, экстренные службы работают более чем в 40 местах.

Разрушениям подверглись частные и многоквартирные жилые дома, учебные заведения, объекты инфраструктуры. Вспыхнули пожары на рынке и в общежитии. Горели десятки автомобилей.

Россияне также атаковали Киево-Печерскую лавру, в результате чего вспыхнули пожары в Успенском соборе и "Мистецьком арсенале".

Атаковал враг также киностудию имени Довженко: там была уничтожена крупнейшая и старейшая коллекция костюмов Украины, насчитывающая около ста тысяч костюмов и три миллиона единиц разнообразной одежды. Также были повреждены другие корпуса и здания киностудии.

Новость дополняется

Как сообщал OBOZ.UA, ночью Россия запустила ракеты по Украине с самолетов Ту-160 и Ту-95МС.

Под вражеский массированный обстрел с применением дронов и баллистики попали Киев, Днепр и Харьков. Известно о пострадавших и разрушениях.

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