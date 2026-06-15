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Россия атаковала Украину почти 700 дронами и ракетами: под ударом оказались Киев и другие города. Фото, видео и все подробности

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
1,2 т.
Отражение воздушной атаки РФ
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В ночь на 15 июня Россия совершила новую массированную комбинированную воздушную атаку на Украину: противник задействовал 681 средство воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 632 цели: 50 из 70 ракет и 582 из 611 дронов различных типов.

Зафиксированы попадания на ряде локаций, больше всего прилетов было в Киеве. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно об атаке

В ночь на 15 июня (с 18:00 14 июня) противник нанес массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования различных типов.

Основное направление удара – Киев. Также ракетами атакованы Днепр и Харьков.

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил зафиксировано 681 средство воздушного нападения – 70 ракет и 611 БПЛА различных типов:

  • 6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон" (районы пусков – ВОТ АР Крым);
  • 34 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 (районы пусков – Брянская, Курская области РФ);
  • 30 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К" (районы пусков – Вологодская, Курская области РФ);
  • 611 БПЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас", баражующих боеприпасов "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия" (из направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское, Чауда (ТОТ АР Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 632 цели и – 50 ракет и 582 беспилотника различных типов:

  • 5 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон";
  • 15 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;
  • 30 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К";
  • 582 вражеских БПЛА различных типов.

По предварительной информации, по состоянию на 08.00 зафиксировано попадание 20 баллистических ракет и 27 ударных БПЛА на 42 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 12 локациях.

"Атака продолжается! В воздушном пространстве Украины несколько ударных БПЛА. Не игнорируйте тревогу", — призвали в Воздушных силах.

Результаты боевой работы

Последствия вражеского террора

Киев

В Киеве по состоянию на 08:20 известно о не менее 30 пострадавших, среди которых двое детей (5 и 6 лет).

Четверо горожан погибли.

Последствия атаки врага фиксируются почти во всех районах столицы, экстренные службы работают более чем в 40 местах.

Разрушениям подверглись частные и многоквартирные жилые дома, учебные заведения, объекты инфраструктуры. Вспыхнули пожары на рынке и в общежитии. Горели десятки автомобилей.

Россияне также атаковали Киево-Печерскую лавру, в результате чего вспыхнули пожары в Успенском соборе и "Мистецьком арсенале".

Поврежден "Мистецький арсенал"
Враг нанес удар по Успенскому собору
Россия атаковала Киево-Печерскую лавру
Россия атаковала Киево-Печерскую лавру
Пожар в Киево-Печерской лавре.
Пожар в Киево-Печерской лавре.
Над Киевом утром виден дым

Атаковал враг также киностудию имени Довженко: там была уничтожена крупнейшая и старейшая коллекция костюмов Украины, насчитывающая около ста тысяч костюмов и три миллиона единиц разнообразной одежды. Также были повреждены другие корпуса и здания киностудии.

Последствия удара РФ по киностудии имени Довженко
Последствия удара РФ по киностудии имени Довженко
Последствия удара РФ по киностудии имени Довженко

Новость дополняется

Как сообщал OBOZ.UA, ночью Россия запустила ракеты по Украине с самолетов Ту-160 и Ту-95МС.

Под вражеский массированный обстрел с применением дронов и баллистики попали Киев, Днепр и Харьков. Известно о пострадавших и разрушениях.

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