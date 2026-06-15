Россия устроила новый массированный обстрел: дронами и баллистикой атакованы Киев, Днепр и Харьков, есть пострадавшие

В ночь на 15 июня государство-агрессор РФ в очередной раз совершило масштабный обстрел Украины. По состоянию на 01:30 известно о взрывах в Киеве, Днепре и Харькове. По предварительным данным, там зафиксированы разрушения и возникли пожары; есть пострадавшие среди гражданского населения.

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Воздушные силы ВС Украины призвали граждан не игнорировать тревогу и находиться в укрытиях. Военные информировали, что над страной фиксировались ударные БпЛА противника (в частности реактивные) и баллистические ракеты. Позже ожидается также подлет крылатых ракет воздушного базирования.

Обстрел Харькова

Мэр Игорь Терехов сообщил о взрывах в Холодногорском районе из-за ракетного обстрела. В 01:33 поступала информация о пострадавших, их количество на тот момент уточнялось.

Глава ОГА (ОВА) Олег Синегубов сообщил, что в Шевченковском районе произошел удар вражеского БпЛА.

Еще вечером 14 июня в результате удара по Киевскому району пострадали пять человек, а в Холодногорском районе из-за обстрела вспыхнул пожар на территории гражданского предприятия. На месте работали подразделения ГСЧС.

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По состоянию на 01:49 зафиксировано попадание "Шахеда" в Шевченковском районе рядом с жилыми домами. Загорелись гараж и трава.

В Холодногорском районе пострадали трое человек (по состоянию на 02:00). Взрывные травмы получили 40-летний и 30-летний мужчины, они находятся в тяжелом состоянии. Также медики оказали неотложную помощь 36-летнему мужчине.

Обстрел Днепра

Противник бил по городу дронами и ракетами. "Враг атакует Днепр. Возник пожар. Угроза сохраняется. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", – обращался к жителям глава ОГА (ОВА) Александр Ганжа.

В 02:10 подтверждено ранение одного человека в Днепре.

Обстрел Киева

Столица в ночь на понедельник подверглась наиболее интенсивным ударам. В начале обстрела противовоздушная оборона одновременно пыталась сбивать и дроны, и баллистику.

По состоянию на 02:10 были данные о трех пострадавших и по меньшей мере 16 локациях с повреждениями в разных районах города.

"Подтверждено возгорание сооружений на территории Киево-Печерской Лавры. Предположительно – в результате прямого попадания... Принимаются меры по локализации в рамках протоколов безопасности", – сообщал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Позже он добавил: "Повреждения на территории Лавры значительные, наблюдается сильное возгорание. Россияне сознательно нанесли удар по сердцу одной из величайших христианских святынь!".

Кроме того, пожары были зафиксированы в жилых домах в Печерском, Оболонском, Соломенском, Подольском районах.

Также в северной части столицы 140 тысяч абонентов остались без света, поскольку атаки противника повредили линии электропередачи.

В 02:26 количество потерпевших возросло до пяти: четверо из них были госпитализированы, одному оказали помощь на месте.

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