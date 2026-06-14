Россия подняла в воздух группу самолетов Ту-160 с аэродрома "Украинка": возможны пуски крылатых ракет

Вечером 14 июня Россия подняла в воздух группу самолетов Ту-160. Они базируются на аэродроме "Украинка" (Амурская область РФ).

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Об этом пишет Telegram-канал Strategic Overhead. Отмечается, что возможны пуски крылатых ракет Х-101.

"Фиксируется ряд признаков, указывающих на подготовку к применению врагом стратегической авиации (Тy-95МС и Ty-160) с целью нанесения МРАУ по территории Украины в ночь на 15.06. В случае изменений или факта вылета – сообщим", – говорится в сообщении.

Детали

– По состоянию на 20:45 в воздушном пространстве РФ наблюдаются: два самолета Ту-160 с аэродрома "Украинка".

– По состоянию на 22:00 в воздушном пространстве РФ наблюдаются: 3 самолета Ту-160 с аэродрома "Украинка". На первых пусковых рубежах эти самолеты будут после 01:00.

Кроме того, ожидается взлет авиагруппы самолетов Ту-95МС с аэродрома Оленья (Мурманская область) в течение следующих двух часов.

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Справка

Ту-160 – это сверхзвуковой тяжёлый стратегический бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, способный нести ядерное оружие, а также авиационно-ракетная платформа, разработанная Конструкторским бюро Туполева в Советском Союзе в 1970-х годах.

Х-101 – это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности, предназначенная для поражения критически важных объектов. Она запускается с борта стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160М.

Военный аэродром (авиабаза) дальней авиации "Украинка" расположен в Российской Федерации на Дальнем Востоке, на расстоянии около 6000 км от границы с Украиной.

Напомним, российская оккупационная армия продолжает целенаправленно атаковать железнодорожную инфраструктуру в Украине. Очередной такой удар захватчики нанесли в Харьковской области.

Как сообщал OBOZ.UA, прошлой ночью Россия атаковала Украину почти сотней БПЛА, силы ПВО сбили 91 дрон. Зафиксированы попадания и падение обломков на севере, юге и востоке страны. Повреждения получили жилые дома, предприятия и объекты инфраструктуры. Есть пострадавшие и погибшие.

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