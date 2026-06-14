Враг атаковал железнодорожную инфраструктуру в Харьковской области: есть раненые. Фото
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Российская оккупационная армия продолжает целенаправленно атаковать железнодорожную инфраструктуру в Украине. Очередной такой удар захватчики нанесли в Харьковской области.
Вследствие атаки травмы получили машинист и помощник машиниста. Об этом сообщили в Министерство развития общин и территорий Украины.
Последствия террора
В министерстве проинформировали, что россияне нанесли удары по станции Лозовая на Харьковщине утром 14 июня. Для атаки оккупанты применили беспилотники. Травмы вследствие обстрела получили машинист и помощник машиниста. Им предоставлена необходимая медицинская помощь.
Несмотря на обстрелы, железнодорожники продолжают выполнять свою работу и обеспечивать стабильное транспортное сообщение. Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий ударов и восстановлением поврежденной инфраструктуры.
Местная власть в Лозовой отметила, что в результате удара беспилотниками повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома. Кроме железнодорожников пострадала женщина. Она получила осколочные ранения. По информации медиков, ее жизни пока ничего не угрожает.
Напомним, накануне Россия снова бомбила Славянск. Ранены шесть человек, среди них – 9-летний мальчик. Повреждения получили как минимум 24 многоэтажки и 3 автомобиля.
Как сообщал OBOZ.UA, ночью Россия атаковала Украину почти сотней БПЛА, силы ПВО сбили 91 дрон. Зафиксированы попадания и падение обломков на севере, юге и востоке страны. Повреждения получили жилые дома, предприятия и объекты инфраструктуры. Есть пострадавшие и погибшие.
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