Враг атаковал железнодорожную инфраструктуру в Харьковской области: есть раненые. Фото

Российская оккупационная армия продолжает целенаправленно атаковать железнодорожную инфраструктуру в Украине. Очередной такой удар захватчики нанесли в Харьковской области.

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Вследствие атаки травмы получили машинист и помощник машиниста. Об этом сообщили в Министерство развития общин и территорий Украины.

Последствия террора

В министерстве проинформировали, что россияне нанесли удары по станции Лозовая на Харьковщине утром 14 июня. Для атаки оккупанты применили беспилотники. Травмы вследствие обстрела получили машинист и помощник машиниста. Им предоставлена ​​необходимая медицинская помощь.

Несмотря на обстрелы, железнодорожники продолжают выполнять свою работу и обеспечивать стабильное транспортное сообщение. Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий ударов и восстановлением поврежденной инфраструктуры.

Местная власть в Лозовой отметила, что в результате удара беспилотниками повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома. Кроме железнодорожников пострадала женщина. Она получила осколочные ранения. По информации медиков, ее жизни пока ничего не угрожает.

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Напомним, накануне Россия снова бомбила Славянск. Ранены шесть человек, среди них – 9-летний мальчик. Повреждения получили как минимум 24 многоэтажки и 3 автомобиля.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью Россия атаковала Украину почти сотней БПЛА, силы ПВО сбили 91 дрон. Зафиксированы попадания и падение обломков на севере, юге и востоке страны. Повреждения получили жилые дома, предприятия и объекты инфраструктуры. Есть пострадавшие и погибшие.

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