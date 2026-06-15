Россия атаковала Сумы: есть прилет в многоэтажку, среди пострадавших – ребенок

В ночь на 15 июня, во время массированной атаки на Украину, российские войска нанесли удары по Сумам. Один из вражеских "Шахедов" попал в многоэтажку, еще один – ударил по нежилому зданию в центре города.

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Пострадали три человека, среди них – ребенок. О последствиях атаки рассказал начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Последствия ударов по Сумам

Об атаке россиян на гражданскую инфраструктуру областного центра Григоров сообщил в 04:25 утра. По городу враг нанес удары двумя ударными дронами.

"Один беспилотник попал в многоэтажку в Ковпаковском районе. Он попал в балкон одной из квартир. Предварительно, пострадали три человека, среди них – ребенок. Информация об их состоянии уточняется. Пострадавшим оказывается необходимая помощь", — отметил чиновник.

Еще один вражеский дрон, по словам Григорова, атаковал центральную часть областного центра. Повреждено нежилое здание.

Там, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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Как сообщал OBOZ.UA, ночью Россия запустила ракеты по Украине с самолетов Ту-160 и Ту-95МС.

Под массированный обстрел с применением дронов и баллистики попали, в частности, Киев, Днепр и Харьков. Известно о пострадавших и разрушениях.

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