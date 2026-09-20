ВСУ поразили ЗРК «Бук-М3», место производства БПЛА и пункты управления противника

Силы обороны Украины 19 сентября и в ночь на 20 сентября нанесли удары по ряду важных военных объектов российского агрессора. Среди них – зенитный ракетный комплекс "Бук-М3", радиолокационная станция "Небо-У", место производства БПЛА и пункты управления противника.

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Об этом в Telegram сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. Удары по российским военным объектам зафиксированы в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Какие цели были поражены на фронте

В частности, в районе населенного пункта Украинка Запорожской области был поражен зенитный ракетный комплекс "Бук-М3". Также в районе Балки в Донецкой области зафиксировано попадание по радиолокационной станции "Небо-У" армии РФ.

Кроме того, в районе Северодонецка Луганской области был поражен объект по производству БПЛА.

В Донецкой области, в районе населенного пункта Зоряное, был поражен командно-наблюдательный пункт. А в районе Старомихайловки – пункт управления БПЛА противника.

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В Генеральном штабе ВСУ отметили, что работа по ключевым военным целям продолжается.

Что известно о "Буке-М3"

"Бук-М3" — российский зенитный ракетный комплекс средней дальности, предназначенный для противовоздушной обороны войск и важных объектов. Он может применяться против самолетов, вертолетов, крылатых ракет и других аэродинамических целей.

Основным вооружением комплекса являются зенитные управляемые ракеты 9М317М. Они могут поражать цели на расстоянии до 70 км и на высоте до 35 км. В состав одного комплекса входят боевые машины, пусковые установки, радиолокационные средства и командный пункт.

"Бук-М3" получил цифровую систему управления, которая позволяет комплексу обмениваться информацией о воздушной обстановке с другими средствами ПВО. Это дает возможность обнаруживать, сопровождать и распределять цели между боевыми машинами комплекса.

Российские войска используют "Бук-М3" во время войны против Украины,в частности для прикрытия своих военных группировок и объектов.

Напомним, бойцы пограничного подразделения "Феникс" поразили российскую радиолокационную станцию "Небо-У" стоимостью около $100 млн. Для этого пилотам понадобился лишь один прицельный удар БПЛА. РЛС способна сканировать воздушное пространство и обнаруживать аэродинамические и баллистические объекты на больших расстояниях.

Как писал OBOZ.UA, Силы беспилотных систем ВСУ с начала 2026 года поразили 300 единиц и комплексов российской противовоздушной обороны. Среди них — 162 зенитных ракетных и зенитных ракетно-пушечных комплекса, 124 комплекса радиолокационных станций и 14 комплексов радиоэлектронной борьбы.

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