Дрон пограничников поразил российскую РЛС "Небо-У" за 100 млн долларов. Видео

Силы обороны Украины уничтожили дорогостоящую и важную вражескую цель – радиолокационную станцию "Небо-У". Она "сканирует" небо и способна обнаруживать аэродинамические и баллистические объекты на больших расстояниях.

Видео дня

Впрочем, российская техника пропустила дрон, который ее поразил. Соответствующее видео 19 сентября опубликовал в Telegram Главный отдел беспилотных авиационных систем "Феникс", входящий в состав Государственной пограничной службы Украины.

"Middle Strike в действии", – отметили бойцы "Феникса", которые и нанесли прицельный удар. Они не уточнили, где именно была размещена техника ВС РФ: на временно оккупированных украинских территориях или в российском приграничье.

Бойцы указали на то, что одного нашего БпЛА было достаточно, чтобы агрессор потерял технику на сумму 100 миллионов долларов.

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"Пилоты пограничного подразделения "Феникс" обнаружили в тылу противника РЛС "Небо-У". И вместе со смежными подразделениями начали на нее охоту. В результате дорогостоящая станция выведена из строя, а пилотам "Феникса" для этого понадобилось всего одно прицельное попадание", – рассказала пресс-служба.

Защитники Украины подчеркнули, что российские захватчики не могут чувствовать себя в безопасности даже в относительном тылу.

Как писал OBOZ.UA:

– На временно оккупированной территории Запорожской области Силы беспилотных систем ВС Украины продолжают охоту на технику врага. Добрые дроны 413-го отдельного полка беспилотных систем "Рейд" регулярно наносят удары по логистике захватчиков.

– Военнослужащий РФ, оставшись один на позиции, столкнулся с украинским дроном 414-й отдельной бригады "Птицы Мадяра". Видео того, как оккупант пытался защититься, бросая в беспилотник бутылку, смотрите по ссылке.

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